Esce WeClub, docufilm su alpinismo di Barmasse e youtuber Klaus

(ANSA) - AOSTA, 05 NOV - Non un'ascensione in solitaria come Hervé Barmasse ci ha abituato sul suo Cervino, o con una spedizione in Himalaya, ma in cordata con il giovane content creator Tudor Laurini, in arte Klaus, ideando un viaggio, documentato dalla telecamera, su buona parte del territorio nazionale. Da questa esperienza è nato il documentario 'WeClub.

La Traccia. Alpinismo: ama, rispetta, comunica', realizzato grazie alla collaborazione con il Club alpino italiano e il contributo del ministero della Cultura (Mic). Nel docufilm Barmasse e il giovane youtuber romano si spostano dalle cime delle Alpi agli Appennini, in grotta come sulle scogliere sarde, passando per una cascata di ghiaccio, il Monviso e l'Etna, mettendosi in gioco con grande entusiasmo e passione non tralasciando mai l'attenzione per il rispetto della montagna. Alla presenza di Barmasse e Laurini, il docufilm sarà presentato in anteprima a Roma il 7 novembre (ore 19.30 al Cinema Troisi, via Girolamo Induno 1) e a Milano il 10 novembre (ore 21.15 al CityLife Anteo, piazza Tre Torri). "L'idea è nata dopo una lunga chiacchierata con il Cai e dalla comune voglia di divulgare la montagna e i suoi valori ai giovani. Così mi sono legato con Tudor e siamo partiti per un viaggio, un'avventura condivisa.Il mondo di oggi - dice l'alpinista - è fatto di tanta tecnologia, di superfluo e confusione. Se ci prendiamo un po' di tempo per guardarci attorno e abbiamo il coraggio di fare un primo passo verso la montagna, allora scopriremo che la natura sa ancora affascinare, stupire e unirci". (ANSA).