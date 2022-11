Brasile: inaugurato il primo Festival del cinema italiano

(ANSA) - SAN PAOLO, 04 NOV - Con la proiezione de 'I fratelli De Filippo' di Sergio Rubini è iniziato ieri sera a San Paolo il primo Festival del cinema italiano in Brasile. Il progetto è ideato e realizzato dall'ambasciata d'Italia a Brasilia e dalla Camera di commercio Italiana di San Paolo, con l'appoggio operativo della rete diplomatico-consolare e del Sistema Italia in Brasile ed il supporto di importanti realtà imprenditoriali.

"Per un mese il cinema italiano raggiungerà gratuitamente le case di milioni di brasiliani, sparsi su un territorio immenso, grazie ad una specifica piattaforma digitale. A ciò si aggiungano le proiezioni in 50 sale in 39 città, compresa la capitale federale Brasilia. È la strategia della capillarità territoriale della promozionale culturale. Si potrà anche assistere, in via eccezionale, al film candidato italiano all'Oscar 2023 'Nostalgia' di Mario Martone", ha detto l'ambasciatore Francesco Azzarello.

Con 32 lungometraggi disponibili sul sito della rassegna, il Festival proseguirà sino al 4 dicembre, gratuitamente. I film, divisi nelle due categorie Inediti e Retrospettiva muse del cinema italiano concorreranno al Premio Pirelli per il cinema Italiano che sarà assegnato al titolo più visto. (ANSA).