Parte da New York la corsa di Martone agli Oscar per Nostalgia

Parte dal cuore di Manhattan la corsa nordamericana agli Oscar di Mario Martone. A poco piu' di cento giorni dalla 'notte delle stelle', il regista di 'Nostalgia', il film candidato dall'Italia per il miglior film internazionale, e' venuto a New York per l'anteprima americana al festival Italy On Screen Today New York ideato e diretto da Loredana Commonara. "Un film neorealista con attori non attori attorno a un cast straordinario guidato da Pierfrancesco Favino. Un film tragico che parla al mondo", ha detto Martone in una conferenza stampa al Consolato d'Italia a New York in cui ha spiegato che il romanzo "dostoievskiano" di Ermanno Rea lo ha convinto che avrebbe potuto essere "lo spunto di un viaggio", per un napoletano come lui, in uno dei quartieri di Napoli piu' poveri e pittoreschi, teatro dei film di Toto' e di capolavori del neorealismo come "L'Oro di Napoli" e "Ieri, Oggi e Domani" di Vittorio De Sica ma che nel film "diventa il luogo di un'Italia del futuro" dove gli immigrati vivono fianco a fianco con i napoletani.

I diritti nordamericani del film che ha debuttato a maggio a Cannes sono stati acquistati due settimane fa da Breaking Glass Pictures. Il dramma dei due amici d'infanzia Felice e Oreste continuera' il cammino attraverso i festival negli Usa prima del debutto nelle sale all'inizio del 2023. 'Nostalgia', prodotto da Picomedia, Mad Entertainment in associazione con Medusa film "racconta un rione ma parla al mondo", ha detto Martone, al suo fianco la co-sceneggiatrice Ippolita di Majo e il produttore Luciano Stella. Felice Lasca, il protagonista, e' rientrato adulto a Napoli dopo 40 anni passati in Medioriente durante i quali aveva tagliato i ponti sulle sue radici e Favino, che lo ha interpretato, ha imparato l'arabo per l'occasione. "E' un film che conquista la mente e il cuore di chi vive lontano dalla sua città natale", ha detto Commonara che ha anticipato di un mese la sua rassegna per il debutto al Bryant Park Hotel davanti a un pubblico inclusivo di alcuni membri dell'Academy. Per il film internazionale - ogni Paese ne puo' candidare solo uno in base al regolamente recentemente criticato da 'Variety' - il cammino di qui agli Oscar e' in tre tappe. Il 21 dicembre Martone sapra' se 'Nostalgia' sara' incluso nella shortlist di 15 film da cui il 24 gennaio saranno annunciate le nomination. La serata degli Oscar e' in programma il 12 marzo.

L'ingresso nella shortlist non e' scontato: tra i contendenti di Paesi che hanno gia' fatto la loro designazione - la scadenza era il 3 ottobre ma l'Academy non ha ancora diffuso la lista completa - ci sono il francese 'Saint Omer' di Alice Diop con ben due riconoscimenti a Venezia 79 tra cui il Leone d'oro, il film di Tarik Saleh 'Boy from Heaven' premiato a Cannes per la Svezia, e poi il belga 'Close' di Lukas Dhont e 'Corsage' di Marie Kreutzer su un anno della vita dell'imperatrice Elisabetta designato dall'Austria. 'Nostalgia' arriva alla sfida con i cinque Nastri d'Argento conquistati a Cannes tra cui miglior regia, attore protagonista (Favino) e non protagonista (Tommaso Ragno e Francesco Di Leva, questi ultimi nei panni dell'amico camorrista Oreste e del sacerdote della Sanita' strappa i giovani dalla camorra).