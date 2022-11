Johnny Depp 'star' alla sfilata Savage X Fenty di Rihanna

(ANSA) - NEW YORK, 03 NOV - Johnny Depp fara' una apparizione "da star" alla prossima sfilata della linea di lingerie Savage X Fenty di Rihanna. Lo ha appreso il sito di gossip Tmz. L'ex Pirata dei Caraibi, di recente tornato ad imbracciare la chitarra per un tour musicale e a recitare sul set francese di Jeanne du Barry di Maïwenn nei panni di re Luigi XV, dopo il processo-spettacolo contro l'ex moglie Amber Heard, fara' una comparsa "a sorpresa" tra le star dello show che hanno incluso in passato Cindy Crawford e Erykah Badu.

Depp, che ha gia' filmato la sua parte, indossera' capi della linea maschile di Savage e sara' il primo uomo in questo ruolo nella storia di Savage X Fenty. Lo show sara' distribuito in streaming il 9 novembre su Amazon Prime. Tra le star, oltre a Johnny, ci saranno Anitta e Burna Boy, Irina Shayk, Cara Delevingne, e Precious Lee. Alcune immagini della sfilata sono state anticipate da 'Vogue', nessuna pero' di Depp che, a detta di Dmz, trasmettera' un look "cool e chic". (ANSA).