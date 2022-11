Rai Cinema, una mostra su NFT e cinema nel metaverso

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Rai Cinema continua il suo percorso di innovazione, ricerca e sperimentazione dei linguaggi partecipando alla creazione di una mostra su NFT e cinema nel mondo del Metaverso. Nello spazio di Rai Cinema nel Metaverso The Nemesis - gratuito e facilmente accessibile da pc o smartphone - sarà possibile scoprire ed esplorare la versione digitale della mostra "NFT Cinema. Digital Storytelling e Metaverso" a cura di Simone Arcagni e Mattia Nicoletti che sarà ospitata anche - in versione fisica - a RomeVideoGame Lab a Cinecittà dal 3 al 6 novembre. Una produzione Cinecittà per RomeVideoGameLab in collaborazione con Rai Cinema e Anica - Unione Editori e Creators Digitali.

Una mostra per testimoniare come il digitale e il Metaverso debbano essere pensati come un'opportunità ulteriore della produzione cinematografica. Un percorso tra aste, offerte, mostre e lanci per mostrare le diverse forme di relazione tra il mondo del cinema e gli NFT. Si tratta di un percorso storico e critico che seleziona alcuni casi particolarmente indicativi e specifici di questo rapporto mettendo in evidenza i diversi approcci, le pratiche e le modalità. Uno spazio raggiungibile anche in versione digitale nelle stanze di Rai Cinema sul metaverso The Nemesis. Lo spettatore potrà così raggiungere lo spazio espositivo virtuale e avere un'esperienza diversa delle opere passeggiando con il proprio avatar. Tra gli NFT presentati anche il primo NFT di Rai Cinema 'RaiCinema2500Pics' realizzato da Brivido&Sganascia, un collage di 2.500 foto dei red carpet dei Festival più importanti del mondo e prodotto in collaborazione con Consensys, partner tecnologico di The Nemesis.

"Il nostro primo NFT - dice Paolo Del Brocco, ad di Rai Cinema - è un ulteriore tassello del nostro percorso di posizionamento sui temi dell'innovazione e di costruzione di una cultura digitale nel campo dell'audiovisivo. Oltre al ruolo principale di affiancare e promuovere la produzione cinematografica, Rai Cinema ha il compito di garantire un presidio culturale italiano dei media innovativi, sostenere ed alimentare i nuovi linguaggi e storytelling digitali con l'obiettivo di avvicinare nuovi pubblici alla cultura cinematografica".