Il dono, la famiglia allargata in corto Disney

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Ella, la piccola di casa in una famiglia allargata, nei giorni, di Natale si sente un po' trascurata dalla mamma, di nuovo incinta. Il fratello più grande Max, la aiuta a uscire da quel momento e alla fine il nuovo arrivato in casa riporta l'armonia. E' la trama de Il dono, il corto animato natalizio Disney, che ha appena debuttato sui vari profili social della casa madre di Topolino in 46 Paesi tra Europa, Nord America, Sud America, Africa e Asia. E' il capitolo conclusivo della trilogia, 'Una Famiglia, Infinite Emozioni- Disney, Pixar, Star Wars, Marvel'. In Supporto A Make-A-Wish, che con i due primi due capitoli del 2020 e del 2021, ha ottenuto oltre 184 milioni di visualizzazioni.

Un racconto famigliare partito con Lola (2020), incentrato sull'amore fra la piccola Nicole e sua nonna Lola. Nel secondo, Un nuovo papà (2021), la famiglia formata da Nicole ormai cresciuta e mamma di due bambini Ella e Max, accoglieva Mike, nuovo marito di Nicole e padre acquisito dei bambini. Nelle storie, "c'è sempre il filo conduttore di Topolino, capace di unire le generazioni (attraverso un peluche che passa tra grandi e piccoli) e che si fa portavoce del Natale, rievocando anche la felicità che abbiamo provato in tanti in famiglia riunirci e vedere a Natale un film Disney" spiega presentando il corto Jay Visconti, General Manager Consumer Products, Games and Publishing Italy e Vice President EMEA Retail Channel Strategy della Disney. Anche quest'anno c'è un racconto globale , ricco di 'easter egg' che rimandano a personaggi Disney e Marvel, "non ci sono dialoghi, ma è protagonista la musica - aggiunge Laura Nuvoli Director Marketing Cpgp - attraverso la canzone Tutto e ancor di più interpretata da Diana Del Bufalo". Con Il corto prosegue anche la collaborazione della Disney con l'organizzazione Make a wish: "Dal 1980, abbiamo realizzato con loro più di 145 mila fra momenti speciali e desideri di bambini affetti da gravi malattie. Con i primi due corti dal 2020, abbiamo raccolto per loro oltre 4 milioni di dollari con donazioni e prodotti a tema. Il nostro obiettivo è continuare a donare ancora tanti momenti speciali ai bambini alle prese con il delicato processo di guarigione". (ANSA).