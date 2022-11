Del Bufalo, ora per i bimbi sono una principessa Disney

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Un corto del quale "mi è piaciuto subito il fatto che parlasse di Natale, perché io sono una di quelle che lo ama tantissimo, tra regali, albero e celebrazione.

Poi mi ha conquistato il tema centrale della storia, la famiglia allargata, è importante si parli di vita e verità in questi progetti". Lo dice all'ANSA Diana Del Bufalo, che dopo aver doppiato Isabela, una delle 'magiche' sorelle Madrigal nel film premio Oscar Encanto, è la voce italiana per il brano Tutto e ancor di più nel corto animato natalizio della Disney, 'Il dono', che ha appena debuttato sui vari profili social della casa madre di Topolino in 46 Paesi tra Europa, Nord America, Sud America, Africa e Asia. E' il capitolo conclusivo della trilogia, 'Una Famiglia, Infinite Emozioni- Disney, Pixar, Star Wars, Marvel'. In Supporto A Make-A-Wish, che con i due primi due capitoli del 2020 e del 2021, ha ottenuto oltre 184 milioni di visualizzazioni. Al centro della trama c'è Ella, la piccola di casa in una famiglia allargata, nei giorni, di Natale si sente un po' trascurata dalla mamma, di nuovo incinta. Il fratello più grande Max, la aiuta a uscire da quel momento e alla fine il nuovo arrivato in casa riporta l'armonia. "La storia tocca il disagio che molti bambini vivono realmente in quella situazione, è importante parlarne - aggiunge la cantante a attrice -. E trovo toccante che ad aiutare la piccola sia i fratello maggiore, perché è qualcosa che è capitato anche a me".

Per Diana del Bufalo, impegnata fino ad aprile in teatro con il musical Sette spose per sette fratelli, i fans bambini sono cresciuti molto dopo aver partecipato ad Encanto: Non me l'aspettavo - spiega - ora mi considerano come una principessa Disney, mi vedono come Isabela, si aspettano di vedermi sempre con il vestito lilla pieno di fiori. Mi piace moltissimo il legame che si è creato con loro. Io non mi piaccio mai quando mi rivedo nei lavori che faccio, ma di Encanto sono veramente fiera ". (ANSA).