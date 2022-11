Natale anticipato con Lo schiaccianoci e il flauto magico

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - È Natale anticipato per un pubblico di giovanissimi con LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO, film animato diretto da Vikor Glukhusin con la storia di Marie, che non accetta che sua madre si risposi con un viscido usuraio.

L'uomo regala a Marie la bambola di uno Schiaccianoci e da allora i suoi giocattoli prendono vita e lei si ritrova nel magico mondo delle bambole, dove scopre che lo Schiaccianoci altri non è che il principe George, divenuto a sua volta una bambola per un incantesimo. Marie vivrà mille avventure e viaggerà fino alla Terra dei Fiori per sconfiggere la terribile minaccia dei Topi che hanno occupato il regno del principe George.

A dar la voce alla protagonista Marie è la star del web Charlotte M., giovanissima content creator e con un bacino digitale che supera il milione di follower.

Il film, coproduzione Russia/Ungheria in sala dal 3 novembre distribuito da Notorious Pictures, è ispirato al grande classico di Alexandre Dumas con le celebri musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij (ANSA).