Boiling Point, nel ristorante stellato il disastro è servito

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - BOILING POINT è un dramedy, dai ritmi thriller, girato in un unico piano-sequenza e che ci porta dietro le quinte di un ristorante stellato di Londra in una notte in cui tutto va storto. Firmato dall'esordiente Philip Barantini e in sala dal 10 novembre con Arthouse, il film ha come protagonista lo chef Andy Jones (il bravissimo attore inglese Stephen Graham), già sotto stress da tempo e vicinissimo ormai al punto di ebollizione come indica il titolo.

Ecco infatti, una per una, le demoniache coincidenze che incombono su Andy Jones in questa sera vigilia di Natale: un ispettore sanitario arriva a sorpresa per controllare il suo ristorante e gli abbassa i punti qualità da cinque a tre; il suo ex mentore, Alistair Skye (Jason Flemyng), ormai superstar televisiva e molto trombone, si presenta senza preavviso nel ristorante accompagnato dal più feroce critico gastronomico,Sara Southworth (Lourdes Faberes); la lavapiatti incinta è molto arrabbiata perché il suo facchino scansafatiche è in ritardo; la sous-chef Carly (Vinette Robinson) non solo odia il responsabile di sala, ma deve gestire soprattutto le insicurezze di Andy con cui lavora fianco fianco; lo chef (Ray Panthaki) invece odia tutti e, infine, al tavolo tredici c'è un capofamiglia razzista e intollerante rispetto a un cameriera di colore.

E non finisce qui: Andy è pieno di sensi di colpa perché sta mancando a un appuntamento con il figlio adolescente; al tavolo dieci c'è una donna allergica alla frutta secca e, infine, nello staff del ristorante tutti sono in guerra con tutti come capita spesso nei posti di lavoro. (ANSA).