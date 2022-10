La timida Maria e i colori dell'amore/VIDEO

Maria, magistralmente interpretata da Karin Viard, è una donna delle pulizie, che è riservata, timida e goffa. Lavora in una ditta di pulizie, ma in cuor suo nasconde una passione segreta. Nel libricino rosso che porta sempre con sé ci sono delle poesie che scrive ma che non condivide con nessuno, neanche col marito indifferente. Quando Maria ottiene un lavoro presso la prestigiosa accademia di belle arti di Parigi tutto cambia: conosce Hubert, il bizzarro guardiano della scuola, il loro legame cresce andando a riempire la solitudine di Maria. Riuscirà a fare un salto nel buio per godersi la vita e amare al massimo? Dal 3 novembre in sala la deliziosa commedia francese dal titolo Maria e l’amore, che ha avuto grande successo di pubblico e critica in Francia. La regia è firmata da Lauriane Escaffre.