Fall, film vietato a chi soffre di vertigini e di cuore

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Fortemente sconsigliato a chi soffre di vertigini e di cuore. E questo al di là di ogni giudizio critico ed estetico. FALL, film del regista Scott Man, in sala con BIM, crea una continua tensione dall'inizio alla fine tanto da meritare un Twitter da un maestro dell'horror come Stephen King: "Un film duro, e veramente, veramente spaventoso. Mi ricorda un po' DUEL. Avrei voluto scriverlo io. Comunque se soffrite di acrofobia non guardatelo". E di acrofobia (fobia delle altezze) alla fine, vedendo questo film, soffriamo tutti, ma non certo le due giovani protagoniste Becky (Grace Caroline Currey) e Hunter (Virginia Gardner). Per loro la vita merita di essere vissuta proprio andando oltre i propri limiti, le proprie paure.

Entrambe esperte di free climbing, questa volta le due ragazze abbandonate le pareti rocciose, dove un anno prima hanno perso un amico (Jeffrey Dean Morgan), sfidano una torre di trasmissione abbandonata, alta più di 600 metri in mezzo al nulla di un deserto.

Ora, a parte l'altezza, quello che spaventa di questa torre è il fatto di essere sottilissima e arrugginita.

Becky e Hunter riusciranno nell'impresa, ma si ritrovano, una volta in cima, su una striminzita pedana di ferro, bloccate senza alcuna possibilità di scendere. A questo si aggiunga che lo zaino con provviste e acqua è sprofondato nel vuoto e che a due simpatici avvoltoi non è sfuggito l'odore di sangue che emana dalle ferite delle due ragazze. (ANSA).