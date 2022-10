Disney festeggia 100 anni, al via a Londra celebrazioni 2023

(ANSA) - LONDRA, 27 OTT - Un anno intero per celebrare 100 anni. Del resto il festeggiato è importante: Disney, la casa di Topolino. A Londra ha dato il via alle celebrazioni per il suo centesimo anniversario annunciando una serie di mostre, concerti, merchandising dedicato ed esperienze, in arrivo il prossimo anno in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

L'evento 'Disney100 Debut' ha visto nella Banking Hall London - una famosa sala degli anni '30 in arte Deco - la partecipazione di ospiti e media internazionali che hanno potuto assistere, tra le varie esibizioni, anche a performance live di Disneyland Paris e del cast de Il Re Leone.

Il 16 ottobre 2023 ricorrerà il 100° Anniversario dal giorno in cui Walt e suo fratello Roy presentarono al mondo intero la magia Disney per la prima volta. In programma Disney100: The Concert, una tournée in Europa con la Hollywood Sound Orchestra sulle note delle musiche più iconiche della storia Disney.

Disney100: The Exhibition sarà una vera esperienza: si aprirà il baule dei tesori per mostrare centinaia di straordinari pezzi di storia, tra cui oltre 250 disegni originali raramente esposti in altre occasioni, manufatti, costumi, oggetti di scena e altri cimeli. Il debutto sarà a febbraio 2023 negli Stati Uniti, a Philadelphia e la prima tappa europea sarà a Monaco il 18 aprile. Ci sarà poi una campagna, Disney D100 Giochiamo! che celebrerà 100 anni di personaggi , storie mettendo in evidenza la capacità degli universi Disney, Pixar, Star Wars, Marvel e National Geographic di aiutare i genitori a creare esperienze condivise con i propri figli. Sarà coinvolto anche il parco in Europa, il Disneyland Paris con particolari performance in particolare il 16 settembre 2023. Social media dedicati e lanci di nuovi prodotti celebrativi fanno parte del festeggiamento.

"Chiunque abbia mai visto l'espressione dei bimbi illuminarsi mentre guardano Frozen o incontrano Buzz Lightyear nel mondo reale può comprendere appieno la Magia che - ha detto a Londra Nicole Morse, Vice President Brand and Franchise Marketing Strategy, Disney EMEA - celebriamo oggi. Questa serata è il modo migliore per dare inizio alle celebrazioni per il 100° Anniversario, inaugurando così il secondo secolo di Magia".

(ANSA).