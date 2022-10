Con Dampyr la Bonelli Editrice diventa Cinematic

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Con DAMPYR, il film diretto da Riccardo Chemello, tratto dall'omonimo fumetto e ambientato durante la guerra dei Balcani nei primi anni Novanta, la Bonelli editrice diventa Cinematic Universe. E questo con un film, costato quindici milioni di Euro e in sala da domani, 28 ottobre, in 300 copie con Eagle. Il film è stato acquisito da Sony per il mercato internazionale.

DAMPYR, che sarà presentato in anteprima mondiale al Lucca Comics&Games, racconta la storia di Harlan Draka (Wade Briggs), truffatore che nella Romania rurale finge di essere un dampyr, ovvero un ibrido metà umano e metà vampiro. L'uomo si guadagna da vivere liberando i villaggi da spiriti malvagi 'inesistenti', che lui riuscirebbe a uccidere grazie alla sue sovrannaturali abilità. Ma a un certo punto, dei soldati attaccati da veri e spaventosi vampiri lo contattano e Harlan non solo scoprirà che le leggendarie creature esistono davvero, ma soprattutto che lui è realmente un dampyr, l'unico in grado di poter uccidere qualsiasi vampiro, perfino nel suo grado più alto, quello di Maestro della notte come è appunto Gorka (David Morrissey).

"Ho provato tante emozioni nel fare questo film. Comunque conoscevo il fumetto Dampyr e mi sono emozionato nel doverlo rappresentare e con un team tutto italiano", dice Riccardo Chemello regista esordiente ed ex atleta di parkour che dopo un incidente non ha potuto più praticare e si è ritrovato con la videocamera in giro per il mondo a fare clip. (ANSA).