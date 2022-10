Al via a Casa Cinema la decima edizione del CiakPolska

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Fino al 30 ottobre torna alla Casa del Cinema di Roma la X edizione di CiakPolska Film Festival l'appuntamento con la migliore produzione del cinema polacco di ieri e di oggi. In programma, per l'edizione 2022, promossa dall'Istituto Polacco di Roma e CortoItaliaCinema in collaborazione con la Casa del Cinema e Zètema. Si parte con la proiezione del film che, novant'anni fa, partecipò alla prima esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Diretto da Adam Krzeptowski, The White Trail è un film muto del 1932 presentato al pubblico del festival nella versione restaurata dalla Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny.

Venerdì sarà la volta di due commedie: Portami via di Michał Szcześniak e Non lasciamoci le penne!, la storia di un'oca alla ricerca del senso della vita.

Sabato mattina la Masterclass del documentarista Paweł Loziński, che si terrà nell'Aula Parco dell'Università Roma Tre in via Ostiense 139. Il regista incontrerà gli studenti per parlare del proprio lavoro.

Domenica in programma, l'anteprima italiana del doc Re-Enchanting. Malgorzata Mirga-Tas di Anna Zakrzewska sul processo di creazione della monumentale opera Re-enchanting the World di Małgorzata Mirga-Tas per il Padiglione polacco alla Biennale d'Arte di Venezia del 2022. L'artista polacca di origine rom lascia entrare la telecamera nel suo studio per raccontare la cultura del suo popolo.

Alle 18 La valigia di Wawrzyniec Kostrzewski con testi di Małgorzata Sikorska-Miszczuk, piéce da "Teatroteka" che parla dell'Olocausto e della memoria. Sarà poi presentato 'Sonata di Bartosz Blaschke' incredibile storia, vera, di Grzegorz Płonka, bambino a cui viene erroneamente diagnosticato l'autismo. (ANSA).