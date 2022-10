Henry Cavill sarà ancora Clark Kent, torna nel nuovo Superman

(ANSA) - NEW YORK, 26 OTT - Henry Cavill sarà di nuovo Clark Kent. L'attore britannico avrà infatti il ruolo di Superman in un prossimo film. L'annuncio è arrivato con un videomessaggio sul suo account Instagram.

Nel post, che è anche un riconoscimento a 'Black Adam', il nuovo film della DC Extended Universe con Dwayne Johnson, Cavill sfoggia l'inconfondibile costume in rosso e blu e rivolgendosi direttamente ai suoi fan dice che ha voluto aspettare per l'annuncio del suo ritorno che il pubblico avesse l'opportunità di vedere prima 'Black Adam'. "Ora che molti di voi hanno visto il film - dice - volevo ufficializzare che torno come Superman".

"Un piccolo assaggio. - continua - di ciò che arriverà, cari amici. L'alba della speranza che si rinnova. Grazie per la pazienza, sarete ricompensati".

Nel 2011 la Warner Bros scelse Cavill per interpretare il personaggio di Superman nel reboot del franchise diretto da Zack Snyder e intitolato L'uomo d'acciaio (Man of Steel). Il film è uscito nel 2013. (ANSA).