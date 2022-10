The Island di Pawlikowski con Joaquin Phoenix e Rooney Mara

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Joaquin Phoenix e Rooney Mara saranno i protagonisti di "The Island", il nuovo film scritto e diretto da Pawel Pawlikowski (Ida, Cold War).

Sinossi: Ispirato a una storia vera, "The Island" ci riporta negli anni 30, e racconta le vicende di una coppia americana che decide di allontanarsi dalla civilizzazione per costruire il suo paradiso privato su un'isola deserta. Fino a quando uno yacht di passaggio trasforma i due in materia da rotocalco: una presunta contessa giunge all'improvviso sull'isola, accompagnata dai suoi due stravaganti amanti e decisa a prendere possesso dell'isola per costruirvi un hotel di lusso. La bizzarra "contessa" e il suo entourage presto finiscono col minacciare quel giardino dell'Eden che la coppia ha costruito dando il via a una guerra psicologica fatta di seduzione e gelosia, che presto precipita nell'infedeltà e nel tradimento, fino a culminare nell'omicidio.

Nel frattempo e senza preavviso, la natura decide di rivoltarsi contro gli intrusi.

Prodotto da Tanya Seghatchian e John Woodward per Apocalypso Pictures e Brightstar. Co-prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, una società del gruppo Fremantle, insieme a Vision Distribution e, in collaborazione, con Sky. Ewa Puszczynska è co-produttrice con Extreme Emotions.

FilmNation Entertainment lancerà le vendite internazionali al prossimo American Film Market (AFM) con WME Independent a gestire i diritti per il mercato statunitense. Vision Distribution distribuirà il film in Italia.

Joaquin Phoenix è rappresentato da WME, mentre Rooney Mara si avvale di una collaborazione tra la stessa WME ed Entertainment 360.

Le riprese del film inizieranno nel 2023. (ANSA).