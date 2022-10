'Io sono l'abisso' thriller d'autore di Donato Carrisi

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Che dietro a un bel film ci sia una grande sceneggiatura è cosa nota mai abbastanza ribadita. Così non meraviglia affatto che IO SONO L'ABISSO diretto e scritto da Donato Carrisi, thriller ambientato su un lago di Como decisamente noir, sia un film che non ti molla mai. Il mistero c'è tutto e si allarga agli attori che lo stesso Carrisi vuole senza nome e identità (non si deve indicare chi siano) e questo "per rendere più realistici storia e personaggi".

Tratto dall'omonimo romanzo di Carrisi (Longanesi), al centro di questo film, in sala dal 27 ottobre con Vision Distribution, c'è un inquietante netturbino, "l'uomo che pulisce", che ha un'ossessiva idea: gli uomini mentono, la spazzatura no.

Ora, il fatto che questo netturbino-serial killer venga direttamente dall'inferno, da un'infanzia horror, lo si capisce dai tanti flashback di cui Carrisi arricchisce il suo racconto.

"Non volevo che ci fossero innocenti e colpevoli, il bianco e nero non mi è mai piaciuto, volevo addirittura che a un certo punto si provasse compassione per lo stesso serial killer", dice oggi a Roma Carrisi.

La vita senza speranza del serial killer cambia quando 'l'Uomo che pulisce' incontra la 'Ragazzina col ciuffo viola', che per la prima volta lo fa sentire vivo e non invisibile agli occhi del mondo.

Ma nel paesino c'è anche un altro personaggio: la 'Cacciatrice di mosche' che sa che in giro c'è qualcuno che sta uccidendo donne con un particolare comune a tutte loro: i capelli biondi. La bella colonna sonora è comporta da Vito Lo Re, edita da Edizioni Curci e Palomar.

"Già nel romanzo avevo deciso di togliere i nomi e questo anonimato ha funzionato - dice ancora il regista della sua scelta di omettere nella promozione i nomi degli attori - Anche questo film nasce da fatti di cronaca di cui mi sono nutrito.

Penso a un serial killer come Luigi Chiatti, il mostro di Foligno, che aveva avuto un'infanzia tremenda. Il fatto è che questi personaggi a volte non sono davvero così mostruosi anche l'essere seriali li rende quasi banali". (ANSA).