Variety, creatore di Lost lavora a un nuovo film di Star Wars

(ANSA) - NEW YORK, 24 OTT - Guerre Stellari potrebbe avere un nuovo capitolo. Secondo quanto scrive Variety il co-creatore di 'Lost', Damon Lindelof, sta sviluppando un nuovo film con la Lucasfilm per la cui regia ci sarebbe una trattativa aperta con il premio Oscar Sharmeen Obaid-Chinoy, regista di origini pakistane che ha diretto, tra gli altri progetti, la miniserie 'Ms. Marvel' (2022), basata sull'omonimo personaggio della Marvel Comics, ambientata nel Marvel Cinematic Universe.

E' dal 2019 con 'Star Wars: L'ascesa di Skywalker' che Lucasfilm non produce un lungometraggio per il cinema. Secondo diversi media americani non si parla al momento di una data di uscita. Ci sono in ballo diversi progetti 'Star Wars' di cui uno senza titolo la cui uscita potrebbe essere nel dicembre del 2025. (ANSA).