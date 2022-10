Tim Burton, dopo remake di Dumbo ho chiuso con Disney

Dopo oltre 40 anni Tim Burton è pronto a tagliare i ponti con la Disney. Lo ha detto lo stesso regista, sceneggiatore, animatore e disegnatore statunitense, durante una conferenza stampa al Lumière Festival di Lione dove ha anche ricevuto il 'Prix Lumière'.

Dopo aver detto di non avere al momento alcun progetto cinematografico in cantiere, Burton ha sottolineato che sta per completare per Netflix 'Wednesday', spin off della famiglia Addams, mentre per quanto riguarda i suoi rapporti con la Disney, ha specificato che al momento la casa di Topolino è focalizzata sui franchise della Marvel, Pixar e Stars Wars e c'è poco spazio per progetti individuali. Ha detto anche che non farà mai un film della Marvel perché può avere a che fare con un universo alla volta.

Ed ha ancora ha sottolineato che è improbabile un suo ritorno alla Disney dopo l'esperienza del 2019 con il remake live del film del 1941 'Dumbo - L'elefante volante'.

"La mia storia è che ho iniziato lì (Disney, ndr) - ha spiegato -. Sono stato ingaggiato e silurato diverse volte lì nel corso della mia carriera. Riguardo a Dumbo, ed è per questo che penso che i miei giorni alla Disney siano finiti, mi sono reso conto che io ero Dumbo, stavo lavorando in un orribile grande circo e dovevo scappare. Quel film è piuttosto autobiografico per alcuni aspetti". (ANSA).