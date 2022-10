Festival dei popoli a Firenze, 100 film e focus sul clima

(ANSA) - FIRENZE, 24 OTT - Torna, con 100 film in programma, il Festival dei Popoli, il festival internazionale del film documentario: la 63esima si terrà a Firenze dal 5 al 13 novembre nei cinema La Compagnia, Stensen, Spazio Alfieri e Institut Français e in altri luoghi della città.

Tra i focus e i temi in programma quest'anno ci sono i lavori dedicati a clima e ambiente, cinema e social visti dalle nuove generazioni, la mano dei grandi registi come Guzman e Herzog, ma anche le ferite italiane: il G8 di Genova e gli operai della Gkn. Il festival sarà inaugurato il 5 novembre (ore 21) dalla prima nazionale di Everything Will Change di Marten Persiel, il documentario che ci porta in un distopico 2054 in cui tre giovani anticonformisti intraprendono un viaggio tra le memorie naturali e la loro bellezza oggi dispersa, sperando di scoprire cosa è successo al loro pianeta. I 100 documentari sono divisi in varie sezioni: oltre alle opere del concorso internazionale (con 18 inediti in Italia) e il concorso italiano (7 inediti nazionali), il festival presenta una selezione proveniente dall'archivio storico della rassegna tra cui spicca il Premio Nobel per la letteratura, la scrittrice Annie Ernaux, che firma The Super-8 Years con il figlio David Ernaux-Briot, con i girati familiari. In programma anche una retrospettiva dedicata ai fratelli Luc e Jean-Pierre Dardenne, protagonisti anche di una masterclass, mentre la sezione degli omaggi continua con le proiezioni dedicate ai rivoluzionari Lucien Castaing-Taylor e Véréna Paravel, e al cinema visionario del regista Pierre-Yves Vandeweerd. Si aggiunge alla sezione degli omaggi Jennifer Baichwal, una delle cineaste più impegnate nel raccontare l'impatto delle azioni dell'uomo sull'ambiente. Torna 'Pop Corner: incontri ai confini della realtà', i talk del festival dal 7 al 10 novembre: ogni sera un tema, due ospiti e un moderatore per una chiacchierata aperta al pubblico. (ANSA).