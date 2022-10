Alice nella città vincono Summer Scars e Primadonna

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - E' il francese Summer Scars di Simon Reth, storia del rapporto fra due fratelli che viene turbato da un trauma e un segreto a vincere come miglior film la 20/a edizione di Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma. Una menzione speciale è andata a "Il Cerchio" di Sophie Chiarello. Per Panorama Italia invece vince il premio Raffaella Fioretta per il miglior film Primadonna, opera prima di Marta Savina, con Claudia Gusmano e Dario Aita, prossimamente in sala con Europictures. Il film prende ispirazione (ampliando il personaggio in una chiave più universale) dalla vicenda reale della siciliana Franca Viola, che nel 1965, quando aveva 17 anni, è diventata la prima donna italiana a rifiutare un matrimonio riparatore dopo essere stata rapita e violentata dal suo ex fidanzato.

Fra gli altri riconoscimenti, il Premio Do-Cine Rising Star Award per il miglior giovane interprete internazionale va a Mallory Wanecque per Les Pires, mentre il Premio RB Casting per il miglior giovane interprete italiano a Giuseppe Pirozzi per Piano piano con una menzione a Lorenzo Richelmy per L'uomo sulla strada. Il premio Corbucci che garantisce la distribuzione un titolo che ancora non ce l'abbia è vinto da Signs of love di Clarence Fuller interpretato dai figli di Sean Penn e Robin Wright, Hopper Jack Penn e la sorella Dylan Frances Penn e dalla coppia madre-figlia nella vita reale Rosanna Arquette e Zoë Bleu. Vince come miglior corto "Torto Marcio" di Prospero Pensa.

Tutti i numeri dell'edizione 2022 di Alice nella città (budget di 500 mila euro) sono positivi: 42.000 le presenze registrate tra Casa Alice, Auditorium Parco della Musica, Cinema Giulio Cesare, Auditorium Conciliazione (nel 2021 sono state circa 35000). La biglietteria è aumentata del 51%. Si attendono però ancora 15 film in programmazione nel weekend e la proiezione in chiusura del Festival della serie Boris 4.

Rispetto al 2021, le scuole presenti alle proiezioni sono aumentate del 68% e gli incassi del 70%. In confronto al pre-pandemia del 2019 si registra un aumento del +31%. Gli accreditati che hanno partecipato sono cresciuti del 39% rispetto al 2021. (ANSA).