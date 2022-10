Ritratto di Minichiello, dirottatore da record

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Il 31 ottobre 1969, un giorno prima del suo ventesimo compleanno, il marine decorato per il salvataggio di alcuni compagni in Vietnam Raffaele Minichiello, nato in Irpinia e cresciuto negli Usa, dirotta un aereo della Twa partito da Los Angeles e diretto a San Francisco, chiedendo di essere portato in Egitto. La meta finale sarà Roma, per quello che risulta il dirottamento più lungo della storia dell'aviazione. Un'incredibile storia vera raccontata insieme al resto della sua vita, tra Usa e Italia, svolte, misteri, tragedie e nuovi inizi, dallo stesso protagonista in Kill me if you can (era la frase che Minichiello si era scritta sul suo elmetto in Vietnam) il documentario, che debutta alla Festa del cinema di Roma in Freestyle, con un'uscita in sala prevista a febbraio 2023 con Wanted.

"Mi hanno offerto varie volte di girare film sulla mia vita, anche Ponti e De Laurentiis, ma non era il momento giusto volevo prima scrivere io un libro per raccontarla - spiega a Roma Minichiello, garbato e sorridente -. Un'offerta che forse ho sbagliato a non accettare è stata quella di un film fattami da Mel Gibson e dal suo produttore, che sono venuti varie volte nella mia gelateria mentre lavoravano a La passione di Cristo".

Arrivato il libro, Marine. Storia di Raffaele Minichiello" di Pier Luigi Vercesi, dopo il documentario, ora si è al lavoro anche sul film: "sarà una grande coproduzione Italia - Usa…" dice l'ex marine, non rivelando il nome del regista né quello del possibile protagonista.

Kill me if you can (prodotto da Fremantle Italia e The Apartment con Rai Cinema) unisce al filo rosso del racconto di Minichiello, le testimonianze fra gli altri, dei figli, di amici ex soldati, altri protagonisti della vicenda, compresa una delle hostess su quel volo della Twa. (ANSA).