Bocci, con pandemia e guerra siamo più diffidenti e confusi

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Dopo questi due anni fra guerra in Europa e pandemia "abbiamo tutti un grande confusione in testa.

All'inzio con il covid ci sentivamo tutti fratelli, ora invece siamo tutti più diffidenti. Io ho una figlia di 22 anni e sono molto preoccupato per il suo futuro". Lo dice all'ANSA Cesare Bocci parlando del mockumentary Gente Strana - Watu Wa Ajabu di Marta Miniucchi, prodotto da Genoma Films., dedicato ai 50 anni dell'organizzazione non governativa Cefa, ong che da decenni lavora per vincere fame e povertà e portare lavoro in Africa e America Latina, creando modelli di sviluppo sostenibile. Il film, presentato alla Festa del Cinema di Roma in Alice nella città, uscirà prossimamente al cinema per poi essere programmato su Sky Documentaries e in streaming su NOW.

La storia si snoda dall'articolo commissionato a Loris (Bocci) ex inviato da guerra sulla storia di Cefa.Partito con un approccio cinico, il giornalista via via cambia idea, rimettendo in discussione anche alcune sue scelte, parlando con volontari in Italia e in Africa. Nel cast fra gli altri anche Matteo Gatta, Lodo Guenzi, e nella colonna sonora c'è il brano "Muziki" inciso a Dar Es Salaam da Dargen D'Amico. "Il mio personaggio all'inizio ha lo stesso approccio negativo e i dubbi che sorgono in molti sulle associazioni benefiche quando si viene a spere di qualche truffa - spiega l'attore -. Le associazioni non virtuose creano una ferita nelle persone e fanno un danno enorme, alle realtà che operano da anni in maniera corretta come questa".

Cefa "è molto meno conosciuta di quanto meriti perché il 92% di quello che raccolgono da donazioni private va ai progetti e solo l'8% al mantenimento della struttura organizzativa - spiega Bocci -. In questa associazione ho visto molti aspetti che appartengono anche a Save The Children, di cui sono da anni ambasciatore. L'impegno, l'amore, la forza l'allegria con cui portano aventi i progetti ti fanno far pace con il genere umano". (ANSA).