A Firenze torna France Odeon, festival del cinema francese

(ANSA) - FIRENZE, 20 OTT - Un omaggio a Yuriy Kerpatenko, il direttore della Filarmonica di Kherson assassinato dalle forze di occupazione russe in Ucraina, inaugurerà la 14/a edizione di France Odeon, il festival del cinema francese di Firenze che si terrà dal 28 ottobre al 1 novembre, con la direzione di Francesco Ranieri Martinotti e la presidenza di Enrico Castaldi, realizzato in collaborazione con Institut Français Firenze e Fondazione Sistema Toscana. France Odeon proporrà una selezione di 14 anteprime, tra commedie, film d'autore, documentari e pellicole di genere, a rappresentare il meglio della cinematografia francese contemporanea, nonché un omaggio a Jean Luc Godard, scomparso recentemente. Sarà inoltre presentato il film Passion cinéma, prodotto da France Odeon, 'Passion cinéma', che raccoglie 23 testimonianze dei principali amici del festival, italiani e francesi (tra i quali Monica Bellucci, Valeria Golino, Fanny Ardant, Louis Garrel), che raccontano come il cinema dell'altro Paese abbia influito nel proprio percorso artistico. Nella prima serata sarà proiettato il film Maestro(s) di Bruno Chiche, interpretato da Yvan Attal e Pierre Arditi, una storia di due direttori d'orchestra, padre e figlio: France Odeon ha invitato alcuni direttori d'orchestra della scena nazionale a esprimere la loro indignazione per l'assassinio di Kerpatenko, osservando un minuto di silenzio. A chiudere la manifestazione sarà il film di François Ozon 'Peter von Kant', presentato all'ultimo Festival di Berlino e interpretato da Denis Ménochet, Isabelle Adjani e Hanna Schygulla. (ANSA).