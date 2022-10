Fabrizio Ferraro, racconto gli indesiderati

(di Francesco Gallo) (ANSA) - ROMA, 19 OTT - Bianco e nero e poche parole. È il mondo di Fabrizio Ferraro che arriva alla Festa di Roma in concorso con un film dal suggestivo titolo: I MORTI RIMANGONO CON LA BOCCA APERTA. Il regista di film come LA VEDUTA LUMINOSA ci porta questa volta nel 1944 sui monti marsicani. Qui un piccolo gruppo di partigiani è braccato dai nemici. Una lunga fuga, la loro, tra le montagne innevate tra pause, timori e sospetti. In particolare la loro paura è evidente e questo mentre sono immersi in una natura piena di neve. Qualche ritmato scontro a fuoco e poi il sospetto che tra di loro ci sia una spia, una donna, però, amata da uno di loro. Il tutto sulle note di un inedito San Martino Campanaro.

"Cosa ci dicono i morti e perché difficilmente ci mettiamo ad ascoltarli? Continuamente ci dicono qualcosa, anche di questo nostro presente - dice Ferraro -. Certo, le immagini potranno aiutarci purché si astengano dal dire. Allora, forse, finalmente riusciranno ad incontrare la vita pulsante nel momento stesso del suo farsi e a farci sentire che le nostre grandi paure non vengono mai dal futuro, ma dal passato, come ci ricorda Primo Levi". Perché questo film? "Volevo passare del tempo sulla neve - risponde con ironia -. A parte gli scherzi, questo lavoro rientra all'interno di un percorso, di una serie di film tutti dedicati ai marginali, agli indesiderati. Tutte persone che sembrano ai margini e che invece sostengono il mondo. È il caso appunto dei partigiani che ancora ci parlano, ma non li ascoltiamo mai".

Cosa vorrebbe gli dicesse uno spettatore? "Che il film gli è rimasto sulla pelle, che non riesce a tradurlo, che ancora ne sente il profumo, questo sarebbe il complimento più grande". Il cinema che ha formato Ferraro? "Sono tanti autori e i più svariati, da Henry Ford a Tati fino a Jean-Marie Straub". Della sua presenza in concorso dice, infine, con vero entusiasmo: "Questa partecipazione mi apre alla speranza. In genere di certi film si dice è bello, ma non è adatto al concorso. E questo nel segno di un elogio della mediocrità. Questa volta non è stato così". Nel futuro, "ancora un film su un 'indesiderato', ovvero sulla deportazione del poeta russo Osip Ėmil'evič Mandel'štam".

