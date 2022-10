Creed III, nel primo trailer sfida viene dal passato

(di Francesco Gallo) (ANSA) - ROMA, 19 OTT - Dopo i primi poster, la Warner Bros Pictures ha finalmente diffuso il primo, atteso trailer di Creed III, il nuovo film interpretato, e per la prima volta anche diretto, da Michael B. Jordan con Tessa Thompson e Jonathan Majors, che sarà in sala il 2 marzo 2023.

"Per me era il momento perfetto di fare il regista. Sono cresciuto nel cinema e lo frequento da vent'anni. Ho iniziato da figurante e ho visto i set cambiare e, con loro, il lavoro delle maestranze. Ero arrivato a un punto della mia carriera in cui volevo essere io a raccontare la storia senza limitarmi a stare davanti alla cinepresa e a dare vita alla visione di qualcun altro", così un motivato Michael Jordan nella global conference di presentazione del trailer.

Che si vede nelle prime immagini? Che il figlio di Apollo si trova ora costretto a combattere 'il suo passato', come recita appunto il trailer. Tutti sanno da tempo che è un campione, ma ora Adonis Creed è davvero solo, non ci sono né Bianca né Rocky a proteggerlo. Ora il passato ha il volto di Damian (interpretato da Jonathan Majors), un uomo appena uscito di prigione e che ha dei conti in sospeso da saldare. Un uomo fermamente convinto che l'ascesa di Adonis nel mondo della boxe, che lui ha seguito dal carcere, doveva essere la sua e che dunque gli è stata rubata. Ora però vuole riprendersela e lo vuole fare sul ring.

Dice ancora Michael B. Jordan nella global conference: "Credo che Jonathan Majors abbia un talento incredibile, quest'uomo è davvero straordinario per la sua capacità di lavoro. Arrivava sul set ogni giorno pronto a lavorare, ad affrontare qualsiasi cosa".

Nel trailer, puntualmente pieno di ritmo e adrenalina come è per tutti quelli della saga, vediamo così un 35enne Michael B.

Jordan, ancora in piena forma, che torna ad interpretare quell'icona che è Adonis Creed in un film con la sceneggiatura di Keenan Coogler e Zach Baylin, su soggetto di Ryan Coogler.

Nelle sale sarà distribuito da Warner Bros. (ANSA).