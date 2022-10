A Daniel Craig conferita la stessa onorificenza di James Bond

Daniel Craig ha ricevuto oggi dalla principessa Anna la stessa onorificenza consegnata nella finzione letteraria a James Bond, il personaggio che l'attore britannico ha a lungo interpretato nei film su 007, per la quinta e ultima volta nel 2021 con 'No Time To Die'. La cerimonia è avvenuta nel castello di Windsor ed è stata la figlia della regina Elisabetta (scomparsa l'8 settembre) a conferire a Craig il riconoscimento dell'Ordine di San Michele e San Giorgio per il suo "contributo eccezionale" nell'ambito cinematografico e in quello teatrale.

Come hanno ricordato i media britannici, Craig era stato protagonista con la sovrana di un cortometraggio del 2012 andato in onda durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra. L'attore, sempre nei panni del personaggio creato dallo scrittore Ian Fleming, andava a prelevare Sua Maestà nelle stanze di Buckingham Palace per scortarla fino allo stadio.