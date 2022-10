Ewan McGregor, Ethan Hawke e un padre scomodo

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Il regista e sceneggiatore colombiano Rodrigo García, autore di RAYMOND & RAY in concorso alla Festa di Roma e dal 21 ottobre su Apple tv, ci sa davvero fare nel rendere un funerale una sorta di thriller pieno di colpi di scena e con tanto di sparatoria ai danni del dipartito già nella bara. D'altronde il morto, da quello che si capisce subito, era un vero bastardo pieno di fascino (le due cose vanno spesso insieme) e di conseguenza un padre più che ingombrante per i due fratellastri, appunto Raymond (Ewan McGregor) e Ray (Ethan Hawke). Il fatto poi di dare ai due figli lo stesso nome fa parte della sua sottile perfidia.

Chi sono Raymond e Ray? Il primo è un uomo preciso, tranquillo e prevedibile che si capisce subito come sia stato vittima nel passato di molte violenze da parte padre; l'altro, Ray è invece uno più smart, un ex trombettista jazz, uno pieno di donne, proprio come il padre, e che ha attraversato le strade tortuose di droga ed alcool. Ora raccontare tutto quello che succede ai due fratellastri al funerale del padre sarebbe fare spoiler, ma tra le cose che si possono dire, certamente il fatto che Harris III aveva dato precise disposizioni di venire seppellito totalmente nudo e che a scavare la fossa dovevano essere i suoi figli in persona. E a proposito di figli, nel cimitero intorno al feretro, va detto, se ne affolleranno molti: uno di sette anni e altri due gemelli acrobati che cominciano a saltellare tra le tombe dopo aver messo mano alle pale. (ANSA).