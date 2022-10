Cinema: incassi, vola subito in vetta 'Il colibrì'

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Vola subito in vetta 'Il colibrì' di Sandro Veronesi che ha ispirato il film di Francesca Archibugi con Pierfrancesco Favino e nel cast Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Nanni Moretti, Laura Morante. La storia di Marco Carrera, una vita come tante e straordinaria allo stesso tempo, segnata da dolorosi lutti e da un amore assoluto incassa, stando ai dati Cinetel, 804.766 euro in tre giorni di programmazione in oltre 447sale, dopo aver inaugurato la Festa del Cinema di Roma e aver registrato il più alto numero di presenze in sala nel giorno d'uscita, il14 ottobre, con oltre ventimila spettatori e un incasso di 134.085 euro.

Debutta al secondo posto 'Halloween Ends' di David Gordon Green con l'icona Jamie Lee Curtis che torna per l'ultima volta nei panni di Laurie Strode, il ruolo che l'ha lanciata nel cinema, che ottiene 731.402 spettatori, che scalza all'ottavo posto 'Siccita' di Paolo Virzi' passato alla Mostra di Venezia, con un incasso di 153.225 euro per un totale di 1.433.378 euro in tre settimane. E scende dal vertice al terzo posto 'Ticket to Paradise' con Julia Roberts e George Clooney, nei panni di ex marito e moglie costretti a far fronte comune contro la figlia che intende sposarsi senza il loro consenso, con 537.062 euro per un totale in due settimane di 1.583.805 euro.

Fanno il loro ingresso nelle top ten 'Stavamo bene insieme', romantico documentario di Mattia Molinari sulla squadra di calcio del Milan allenata da Carlo Ancelotti, al quarto posto con un incasso di 294.408 euro, al quinto posto 'Il ragazzo e la tigre' di Brando Quilici che racconta l'amicizia tra un bambino e un felino orfani, con 238.565 euro e al nono posto 'La ragazza della palude' di Olivia Newman con 146.007 euro, la storia di Kya cresciuta nelle paludi selvagge del Nord Carolina.

Chiude Everything Everywhere All At Once, il tuffo nel futuro di Dan Kwan e Daniel Scheinert con 106.756 euro (370.772 euro in due settimane) Nel complesso, il box office sale: 4.206.567 euro, in crescita del 12% rispetto a una settimana fa. (ANSA).