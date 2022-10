D'Innocenzo, con Bassifondi nel cuore di chi vive a margini

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Un racconto che non voleva mettere in risalto "l'aspetto sociologico di chi vive ai margini, ma una storia molto personale, attraverso la capacità di Francesco di essere anche fisicamente vicino a questi personaggi. Non c'è tanto l'attrazione per una Roma che per molti è invisibile ma la capacità di entrare nel cuore di queste persone, di raccontarli dall'interno". Sono gli aspetti, spiega all'ANSA Fabio D'innocenzo, che lo hanno convinto, insieme al fratello Damiano, a scrivere la sceneggiatura di Bassifondi, opera prima 'canonica', di Trash Secco (nome d'arte di Francesco Pividori), artista e videomaker romano che nel suo viaggio ama unire più arti. Il film d'impatto violento, per la verità con cui viene raccontata la vita in strada, anche grazie alle straordinarie prove come interpreti di un altro artista sempre più a suo agio con il cinema, Gabriele Silli e l'attore e autore Romano Talevi, è prodotto da 11 marzo con rai Cinema e debutta alla Festa del cinema di Roma nella sezione Freestyle.

"E' una storia che ho scritto a 16 - 17 anni - spiega Trash Secco, che ha collaborato nel suo percorso, fra gli altri, con Achille Lauro, Marracash e Noyz Narcos e nel 2012 ha firmato, fra gli altri il mockumentary diventato virale sul web "Nefasto: er mostro de zona -. Realizzare questo film era un mio desiderio da sempre, anche se avendo sempre lavorato da indipendente, non pensavo di farlo in questa modalità ma di prendere una macchina da presa e partire all'avventura come ho sempre fatto. Grazie ai fratelli d'Innocenzo invece ho potuto incanalare questa storia in una vera struttura produttiva". Al centro della storia ci sono due senzatetto Il taciturno Romeo (Silli) 'ferito' da una famiglia che lo ha abbandonato e il roboante e provocatorio Callisto (Talevi): abitano sugli argini del Tevere, al centro di Roma e insieme affrontano le giornate, tra collette, pasti saltati, rabbia e difficoltà. Un legame che diventa totalizzante quando Romeo improvvisamente si ammala. Quella raccontata in Bassifondi "è una storia d'amore fuori dagli schemi - spiega Trash Secco - un amore fraterno fatto di indissolubile dipendenza affettiva l'uno dall'altro". (ANSA).