Box office Usa, weekend a tutto horror

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Weekend a tutto horror nelle sale americane. Come da previsioni, Halloween Ends ha conquistato il box office Usa con 41,25 milioni di dollari. Partenza positiva, dunque, per l'horror, targato Universal Picture con protagonista Michael Myers, anche se un po' al ribasso rispetto alle attese e non al livello del precedente film della saga Halloween Kills.

Passa in seconda posizione, ma tiene comunque al botteghino, l'altro horror Smile che incassa altri 12,4 milioni di dollari, per un totale di 71,16 milioni.

Chiude il podio Il Talento di Mr. Crocodile che fa suoi altri 7,39 milioni di dollari, per un totale di 22,75 milioni. (ANSA).