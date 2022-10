Paul Mescal padre in crisi in Aftersun

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Un protagonista "che apparisse tormentato e forte, che trasmettesse un calore intrinseco e molto fascino, e con cui immedesimarsi nel modo in cui combatte una battaglia personale che pian piano viene rivelata". Un ruolo, che la regista esordiente Charlotte Wells, ha scelto di affidare nel dramma famigliare Aftersun a uno dei giovani attori britannici in ascesa, Paul Mescal già conosciuto a livello internazionale per la serie Normal people che gli ha fatto vincere un Bafta. Il film, coprodotto dal premio Oscar Barry Jenkins (Moonlight) già premiato a Cannes e al festival di Deauville, è in anteprima alla Festa del Cinema di Roma in Alice nella città per poi avere una distribuzione Mubi.

La storia unisce due piani temporali. Quello di Sophie (Cecilia Rowlson-Hall) madre trentenne che torna con la memoria all'ultima vacanza vissuta con il papà Calum (Mescal protagonista alla Festa del cinema anche di una masterclass in streaming) vent'anni prima, quando lei aveva 11 anni (la interpreta la esordiente Frankie Corio), in un'estate in Turchia. Un rapporto di grande complicità turbato dai 'fantasmi' che deve affrontare il genitore. "Una delle prime suggestioni per la storia mi è arrivata da una mia foto a cinque anni - spiega la regista a Roma -. Ho usato i miei ricordi sulla relazione con mio padre, in un film che mette insieme più elementi: è sulla memoria, ma anche una storia di formazione, che unisce gioia e malinconia". (ANSA).