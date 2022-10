Nino Migliori, a 96 anni sempre libero di cercare oltre

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - A 96 anni, "mi sento sempre libero di fare quello che mi è più congeniale in quel momento, mi interessa la ricerca, provare nuove cose in continuazione.

Lavoro anche con molti giovani e mi sembra di potergli dare l'indirizzo per percorrere molte maniere nuove per esprimersi.

La fotografia è una forma di scrittura, una forma di comunicazione di cui tutti possono fare una lettura". Parola di Nino Migliori, uno dei più grandi fotografi italiani, autore di un percorso di ricerca che ha preso mille strade, dall'arte informale a Giorgio Morandi, dai caleidoscopi alla Via Emilia.

Lo racconta Elisabetta Sgarbi nel suo documentario Nino Migliori, Viaggio intorno alla mia stanza", presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle.

"Andando nello studio di Nino è partita la seduzione - spiega Elisabetta Sgarbi protagonista di un incontro con Nino Migliori dopo la proiezione ufficiale -. il viaggio nella stanza è il viaggio nella sua mente". Nel film è il bolognese Migliori a creare un filo fra le tante tappe delle sue opere scandito da decine delle sue foto, aneddoti e riflessioni accompagnati dalla colonna sonora di Mirco Mariani degli Extraliscio.

"Sono rimasto colpito dalla bravura di Elisabetta che con Eugenio Lio, l'aiuto regista, ha fatto un lavoro splendido, il mio lavoro rivisto mi sembra molto più modesto" aggiunge sorridendo il fotografo. "Continuo a fare sempre cose nuove perché amo il rinnovamento., non ho mai cercato di ottenere successo, ne' insisto su un tipo di lavoro per molto tempo. Una volta fatto qualcosa che penso sia accettabile mi piace cambiare subito, le strade da esplorare sono ancora infinite. Io non vivo di fotografia, sopravvivo. Non mi interessa il risultato economico, ma darmi delle risposte a degli interrogativi". Tra i momenti più belli del documentario quello in cui il fotografo gioca in un nuovo caleidoscopio con la compagna Marina Truant, anche presidente della Fondazione Nino Migliori."Tutti gli scatti fatti là da Nino sono finiti nel film, come altri realizzati da lui durante le riprese - racconta Elisabetta Sgarbi - quello nell'arte di Nino è un viaggio che va dagli anni '40 al futuro". (ANSA).