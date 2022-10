Iran: passaporto sequestrato a regista Haghighi atteso a Londra

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Al regista iraniano Mani Haghighi è stato confiscato il passaporto in aeroporto mentre stava per salire a bordo di un volo per partecipare al BFI London Film Festival. Haghighi avrebbe dovuto presentare lì la prima britannica del suo ultimo film, Subtraction, Sottrazione.

In una dichiarazione video filmata, che sarà proiettata davanti agli schermi sabato 15 ottobre, Haghighi, riporta Variety, ha detto: "Le autorità iraniane mi hanno impedito di salire a bordo del mio volo per Londra. Non mi hanno dato alcuna spiegazione ragionevole per questo comportamento assolutamente scortese".

Il regista fa una domanda retorica: "perché il regime iraniano dovrebbe voler impedire a me, un regista, di lasciare il mio paese? E mi sono venute in mente due teorie. La prima è questa: un paio di settimane fa ho registrato un video su Instagram in cui criticavo le leggi iraniane sull'hijab obbligatorio e la repressione dei giovani che protestano. Forse le autorità pensavano che trattenendomi qui avrebbero potuto tenermi d'occhio più da vicino, forse minacciarmi e zittirmi. Bene, il fatto stesso che sto parlando in questo video in questo momento mina in qualche modo quel piano. La seconda teoria è che questo sia un esilio al contrario", ha continuato. "Che facciano del mio paese e della mia stessa casa una prigione insopportabile per me e mi puniscano costringendomi a rimanervi prigioniero.

Bene: essere qui a Teheran in questo momento, è una delle più grandi gioie della mia vita. Non posso esprimere a parole la gioia e l'onore di poter assistere in prima persona a questo grande momento della storia. E preferirei essere qui che in qualsiasi altra parte del mondo in questo momento. E permettetemi di concludere con le tre parole che in queste ultime settimane hanno regalato a noi iraniani tanta gioia e coraggio: donna, vita, libertà".

Le autorità iraniane stanno portando avanti un'importante repressione della comunità cinematografica da diversi mesi. I registi iraniani Mohammad Rosoulof e Mostafa Al-Ahmad sono stati arrestati a luglio e l'autore dissidente iraniano Jafar Panahi è stato arrestato dopo aver chiesto informazioni sui suoi coetanei incarcerati. (ANSA).