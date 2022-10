I sogni dell''invisibile' Kimutai in Battima

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Il desiderio di Kimutai (Abdoulaye Seck) ragazzo africano, di trascorrere una normale giornata in spiaggia sul litorale romano viene improvvisamente interrotto da un banale equivoco; una catena di incomprensioni e fraintendimenti lo costringerà Kimutai a trovare un nuovo baricentro nel precario equilibrio tra realtà e illusione. E' la trama di Battima, il cortometraggio diretto da Federico Demattè, che lo ha anche scritto con Giuliano Cipollone, in concorso ad Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma. Il film breve è nato dalla terza edizione di Una storia per Emergency, bando per sceneggiature di cortometraggi sul tema dei diritti, della pace, della solidarietà e dell'accoglienza rivolto a ragazze e ragazzi tra i 16 e i 25 anni organizzato quest'anno in collaborazione con Indigo Film e Rai Cinema, con il patrocinio di Rai Per la Sostenibilità - ESG.

"Battima è una piccola storia d'amore e come ogni storia d'amore è la storia di un sogno, che può esaudirsi oppure infrangersi - spiega Demattè -. Kimutai si ritrova a dover combattere un odio che non ha cercato ma che è da sempre il nemico invisibile dei suoi sogni, e anche Monica, che sembrava avergli portato la novella di un mondo diverso viene spinta ad allontanarsi, impossibilitata ad opporsi agli eventi a causa di amici che non capiscono e che non vogliono capire". Per lo sceneggiatore Giuliano Cipollone "Kimutai sogna un cambiamento nella sua vita, per poco si illude di poter mutare la sua condizione di "invisibile". Il giovane africano diviene ingombrante e di conseguenza "visibile" proprio perché non svolge le sue azioni quotidiane". (ANSA).