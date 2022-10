Proiezioni, tra architettura e cinema all'Acquario Romano

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Cinema e architettura come 'attivatori' di un dialogo capace di coinvolgere tutte le arti, tra proiezioni, concerti, mostre, installazioni, performance, letture e dibattiti: all'Acquario Romano - Casa dell'Architettura, in collaborazione con Festa del Cinema di Roma nella sezione Risonanze, arriva la rassegna "Proiezioni", in programma dal 13 al 23 ottobre con ingresso gratuito. Il programma sarà diviso in quattro sezioni, Proiezioni di parole, Proiezioni visive, Proiezioni artistiche e Proiezioni sonore, sempre seguendo il fil rouge del tema architettonico - cinematografico. Durante tutta la rassegna, sarà possibile visitare le residenze d'artista, con gli artisti e le artiste Enrica Capone, Aldo Celle, Francesca Ciurleo, Emanuela De Franceschi, Alessandro Fagioli, Andrea Felice, Paolo Frattari, Milo Geleng, Cristina Longoni, Erika Mallardi, Ray Marutau, Riccardo Pasquini, Ivano Petrucci, Daniele Meli Salvadori, Adriano Segarelli, Stefano Sesti, Antonella Squillaci, Massimo Talarico, Vittorio Vertone, Francesco Zero che realizzeranno dal vivo opere sul tema "Proieizoni: architettura e cinema". Sempre all'Acquario sarà inoltre allestita "Roma Tappeto di Stelle", mostra del fotoreporter Luigi de Pompeis, a cura di Robbi Hüner: attraverso 28 scatti in bianco e nero, un labirinto di volti, pose, sogni di personaggi del mondo del cinema e dello spettacolo, da Carlo Verdone a Jessica Chastain, da Ambra Angiolini a Tom Hanks e Rita Wilson, passando per Johnny Deep, Richard Gere e Miriam Leone. Infine, a concludere "Proiezioni" sarà il concerto "Le grandi colonne del Cinema" con una selezione di colonne sonore, musicate dall'Orchestra Archipendulum, diretta dal M° Pier Giorgio Dionisi. (ANSA).