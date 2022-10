Hallowen Ends, dopo 45 anni stop a franchise horror

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Tutto finisce, anche l'epopea di morte e sangue creata da John Carpenter nel 1978 e ambientata durante la notte delle streghe, ovvero il franchise horror più acclamato e venerato della storia che dopo 45 anni mette appunto la parola fine, anche nel titolo, come indica HALLOWEEN ENDS firmato da David Gordon Green e in sala da domani con Universal.

Finalmente scopriremo chi sopravviverà tra Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) e il serial Killer Michael Myer che indossa una spaventosa maschera per coprire le fattezze del suo volto, creata ispirandosi a quello del capitano Kirk di Star Trek.

L'icona Jamie Lee Curtis torna così per l'ultima volta nei panni di Laurie, il ruolo che l'ha lanciata nel cinema, e questo quattro anni dopo gli eventi di HALLOWEEN KILLS, in sala lo scorso anno. Ora vive con la bella nipote Allyson (Andi Matichak) e sta finendo di scrivere le sue memorie.

Michael Myers sembra sia sparito da tempo, ma non il terrore e il fascino che da sempre suscita. Per Laurie, una sola mission: liberarsi dalla paura e dalla rabbia ed abbracciare finalmente la vita.

Ma questa apparente pace si spezza quando un giovane, Corey Cunningham (Rohan Campbell, THE HARDYBOYS, VIRGIN RIVER), viene accusato di aver ucciso un ragazzo a cui faceva da babysitter. Si scatena allora nella cittadina una cascata di violenza e terrore che costringerà Laurie all' inevitabile scontro finale.

HALLOWEEN ENDS vede nel cast il ritorno di Will Patton nel ruolo dell'agente Frank Hawkins, Kyle Richards in quello di Lindsey Wallace e James Jude Courtney in 'The Shape'. (ANSA).