Si gira in Australia il quarto film di Planet of the Apes

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Sarà girato in Australia, negli studi Fox di Sydney, il quarto film nella serie reboot Disney 'Planet of the Apes', dopo che il governo federale e quello statale del New South Wales hanno contribuito con decine di milioni di dollari in fondi speciali di promozione cinematografica. Diretto da Wes Ball, 'Kingdom of the Planet of the Apes' è una sequel di 'War for the Planet of the Apes' del 2017, e il lancio è previsto nel 2024. Nei ruoli protagonisti Owen Teague, Freya Allen e Peter Macon, oltre all'australiano di discendenza giamaicana Eka Darville. Il governo australiano stima che il film creerà 400 posti di lavoro locali contribuendo con 128 milioni di dollari (84 milioni di euro) all'economia australiana. "Avere anche un ruolo minore nell'universo Disney in Australia è di grande vantaggio per la nostra industria cinematografica", ha dichiarato il ministro federale per le Arti Tony Bourke. "La presenza e l'investimento di grandi compagnie internazionali di produzione aiuta a formare professionisti del settore, facilita ricerca e sviluppo e incoraggia la costruzione di nuovi studi cinematografici", ha aggiunto. (ANSA).