Dwayne Johnson, 'Black Adam' è nel mio Dna

"Black Adam e' entrato nel mio radar quando ero molto giovane. Amavo i fumetti e sono sempre stato un ragazzo della DC (Detective Comics, ndr). Ho gravitato verso di lui perche' era uno dei pochissimi supereroi, super criminali, antieroi, comunque li si voglia chiamare, che aveva la pelle marrone e mi somigliava". Parola di Dwayne Johnson, meglio conosciuto come 'the Rock', nel global junket di presentazione di BLACK ADAM, diretto da Jaume Collet-Serra. "Questo supereroe e' qualcosa che ha fatto parte del mio DNA e della mia anima per molti, molti anni", ha aggiunto. Creato da Otto Binder e C. C. Beck nel 1945, il vero nome di Black Adam e' Teth-Adam o Theo Adam, uomo dell'Antico Egitto ridotto in schiavitu' e in seguito ucciso, che grazie al potere del mago Shazam ritorna in vita. Ora Black Adam ha grandi poteri, come forza, agilita' e capacita' di volare, ma nonostante queste doti il suo cuore e' quello di un malvagio. Dopo essere stato a lungo imprigionato, scopre che la sua idea di giustizia, nata dalla rabbia, e' messa in pericolo dagli eroi dei nostri tempi: ovvero dalla Justice Society formata da Hawkman (Aldis Hodge), Doctor Fate (Pierce Brosnan), Atom Smasher (Noah Centineo) e Cyclone (Quintessa Swindell). Da loro imparera' che non solo un grande potere, ma anche nobili azioni e sacrificio fanno di un uomo un eroe.

Il team creativo del film, distribuito dal 20 ottobre dalla Warner Bros, comprende il direttore della fotografia candidato all'Oscar Lawrence Sher, il production designer Tom Meyer, i montatori Mike Sale e John Lee, i costumisti Kurt e Bart, il supervisore degli effetti visivi vincitore del Premio Oscar Bill Westenhofer e il compositore Lorne Balfe. "Sono sempre stato attratto da personaggi che percorrono quella linea sottile tra fare la cosa giusta e fare cio' che deve essere fatto - ha spiegato il regista -, e ho subito visto in Black Adam un personaggio che quando il sistema va in crisi e' in grado di portare giustizia in modi che altre persone non sarebbero capaci di fare". "Mi sono chiesto per molti anni se avrei mai fatto un film di supereroi e penso che il tempismo sia stato perfetto per me - ha sottolineato Pierce Brosnan -. Il Dottor Fate mi ha incontrato, insomma, in un buon momento della vita e mi e' piaciuto molto interpretarlo. Intanto - ha aggiunto l'attore irlandese - e' uno dei personaggi piu' antichi della DC Comics, uno stregone, che prima di tutto e' un uomo, vale a dire Kent Nelson, figlio di un archeologo, Sven Nelson, morto scoprendo la tomba di un antico essere mistico, Nabu. E poi - ha continuato Brosnan - porta l'elmetto di quest'ultimo che lo protegge e rende la sua identita' segreta. Un personaggio, comunque, molto vicino a me che alla fine mi ha ipnotizzato".

Infine, ancora il protagonista Dwayne Johnson ha sottolineato nell'incontro stampa: "È raro avere l'opportunita' di introdurre qualcosa di completamente nuovo nel mix di supereroi e questo e' cio' che e' Black Adam. Quando dico: 'La gerarchia del potere nell'Universo DC sta per cambiare', puo' suonare audace, ma lo dico con rispetto verso questo mondo. I veri fan conoscono bene le qualita' con cui Black Adam e' stato benedetto, le capacita' che cambiano l'equilibrio del potere con gli altri supereroi. Quando concepisci bene queste qualita' e questi poteri che ha Black Adam, allora ti rendi conto che nulla sara' come prima". Frase cult del film e vera e propria sintesi di Black Adam e' : "These powers are not a gift, but a curse, born out of rage" ("Questi poteri non sono un dono, ma una maledizione, nata dalla rabbia").