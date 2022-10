Incassi Usa, sempre in testa l'horror Smile

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Ancora un week end in testa al box office Usa per Smile, il nuovo horror della Paramount che incassa 17,6 milioni di dollari da 3.659 sale, uno dei migliori risultati di tutti i tempi per il genere, arrivando così a sfiorare i 50 milioni complessivi a livello nazionale.

Scritto e diretto da Parker Finn, il film ha battuto il nuovo titolo per famiglie della Sony, Il talento di Mr. Crocodile (Lyle, Lyle, Crocodile), che ha debuttato con 11,5 milioni di dollari (in Italia arriverà il 27 ottobre). Solo terza piazza per Amsterdam, la commedia poliziesca di David O. Russell con un cast di star formato da Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington, che deve accontentarsi di 6,5 milioni di dollari.

Chiudono la top five The Woman King e Don't Worry Darling, seguiti dalla riedizione di Avatar. The Woman King di Gina Prince-Bythewood, con Viola Davis mattatrice anti-schiavismo, è al quarto posto con 5,3 milioni di dollari nel fine settimana, per un totale nazionale di 54,1 milioni. Don't Worry Darling, il thriller di Olivia Wilde targato Warner Bros., segue con 2,5 milioni, per un incasso complessivo sul mercato nord americano di 38,4 milioni. La riedizione in 3D di Avatar di James Cameron continua a stupire, guadagnando 2,6 milioni di dollari nel week end per un bottino complessivo di 23,3 milioni di dollari in Usa e 71,9 milioni di dollari a livello globale.

Da segnalare che, in attesa di debuttare nelle sale americane il 21 ottobre, Ticket to Paradise, la romantic comedy con la coppia Julia Roberts-George Clooney, sfiora già - segnala Variety - i 50 milioni di dollari a livello internazionale.

(ANSA).