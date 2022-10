Weinstein a processo a Los Angeles, al via selezione giuria

(ANSA) - NEW YORK, 08 OTT - Harvey Weinstein a processo a Los Angeles, la città di cui un tempo era il re. Si apre lunedì la selezione della giuria che, nel corso delle successive otto settimane, sarà chiamata a esprimersi sul futuro dell'ex produttore, che sta già scontando una condanna di 23 anni per stupro a New York. A Los Angeles Weinstein, dal cui caso è nato il movimento #MeToo, si troverà ad affrontare le accuse di cinque donne, che si presenteranno in tribunale con il nome di 'Jane Roe' per raccontare le loro storie. (ANSA).