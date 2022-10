I neonati abbandonati in cerca di futuro di Kore-eda

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Il potere di un neonato smuove le montagne, compatta le famiglie, rende l'uomo buono e infine è un magnete di affetti e umanità. Il grande Hirokazu Kore-eda, cantore della famiglia e dei rapporti umani, ce lo racconta con LE BUONE STELLE - BROKER, in sala dal 13 ottobre con Lucky Red e Koch Media, film pieno di poesia già in concorso al Festival di Cannes che ha premiato con la Palma d'Oro il protagonista Song Kang ho.

Il regista giapponese, in trasferta in Corea per la seconda volta dopo LA VERITÀ, mette al centro della storia una sorta di famiglia allargata che si ritrova a vendere uno dei tanti bambini abbandonati nelle cosiddette Baby Box. Ora il bambino è davvero molto bello, ma i primi acquirenti fanno subito difficoltà. Dicono che le foto che li hanno spinti a comprarlo erano truccate, che gli occhi sono più piccoli di quelli in fotografia. Insomma le cose non partono bene per l'eterogenea banda. Ma il neonato, nonostante non parli e necessiti solo di latte e qualche coccola prima di dormire, fa lo stesso il suo lavoro influenzando tutti quelli che lo circondano. In questa famiglia, capitanata dal mattatore Sang-yeon (Song Kang-ho, già in PARASITE), c'è anche la madre del bambino, una donna in fuga che ha bisogno di denaro. E sulle tracce del neonato una poliziotta molto ben determinata. (ANSA).