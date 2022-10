'Wild Men - Fuga dalla civiltà', black-comedy surreale

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Black-comedy e dramma umano in salsa scandinava e con un pizzico di Fargo. Ma, come dice il titolo, WILD MEN - FUGA DALLA CIVILTÀ di Thomas Daneskov è anche il racconto del velleitario sogno di poter fare a meno di ogni comodità, per abbracciare la vita selvaggia tornando indietro nel tempo. È quello che fa Martin (Rasmus Bjerg) cinquantenne in crisi dalla faccia buona e in sovrappeso, che ad un certo punto si sente un vichingo doc, si veste tutto di pelliccia e fugge dalla sua famiglia andando a vivere sulle montagne e nei boschi norvegesi con tanto di arco e frecce.

Ma mentre già si misura, in verità con poco successo, con la caccia e la raccolta, dopo aver svaligiato un mini market per mangiare finalmente qualcosa, ecco per Martin l'incontro tra i boschi con un altro uomo in fuga di nome Musa (Zaki), che lo introduce in un'avventura ancora più grande di quella che aveva già scelto di vivere.

L'amicizia con lui, appena scampato da un incidente d'auto per aver investito un'enorme renna, diventerà più difficile e impegnativa quando scoprirà che Musa in realtà è un trafficante di droga e ha alle calcagna due soci che non vedono affatto bene la sua sparizione con la cassa.

All'inseguimento di questa banda e dello stesso Martin tre poliziotti non troppo smart a cui si unisce anche Anne (Sofie Gräb›l), moglie del neo-vichingo che, nonostante tutto, rivuole indietro il confuso marito.

In questo film, pieno di sorprese e dai tanti registri, la grandiosità della natura del nord Europa che rende piccolo e davvero unico ogni uomo.

Il film sarà nelle sale da giovedì 20 ottobre con ARTHOUSE.

