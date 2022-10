Jada Pinkett Smith scriverà un'autobiografia rivelazione

(ANSA) - NEW YORK, 07 OTT - Jada Pinkett Smith mette a nudo la sua vita. L'attrice e cantante, moglie di Will Smith, scriverà un'autobiografia 'senza restrizioni', in uscita l'anno prossimo. Lo rivela HarperCollins che pubblicherà il libro sotto l'etichetta Dey Street.

Nella nota della casa editrice l'autobiografia, ancora senza un titolo, viene descritta come 'un racconto delle lezioni apprese nel corso di un viaggio difficile ma affascinante. Un giro rocambolesco dagli abissi di una depressione suicida all'apice della riscoperta personale e della celebrazione dell'autentico potere femminile'. Il libro parlerà anche della sua infanzia anticonformista a Baltimora, della sua amicizia con il defunto rapper Tupac Shakur (i due hanno frequentato la stessa scuola), il suo matrimonio complicato con Will Smith e della maternità. La coppia è sposata dal 1997 e ha due figli, Jaden, 24 anni, e Willow, 21 anni. (ANSA).