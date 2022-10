Dopo quasi 20 anni John Waters torna dietro la macchina da presa

(ANSA) - NEW YORK, 07 OTT - A quasi 20 anni da 'A Dirty Shame' (2004), John Waters torna dietro la macchina da presa per dirigere un adattamento cinematografico del suo ultimo romanzo 'Liarmouth: A Feel-Bad Romance' (2022). Lo scrive Variety.

"Liarmouth - ha detto Waters in una dichiarazione ufficiale - è la cosa più folle che abbia mai scritto da tempo, quindi forse fa al caso che il mio romanzo sia scioccante al punto da riavviare il motore della mia carriera cinematografica". Ha aggiunto di essere entusiasta di tornare a far film. Liarmouth segue tre generazioni di donne della stessa famiglia e che cospirano per uccidersi a vicenda.

Waters, 76 anni, è noto per il suo carattere dissacrante e provocatorio verso i valori tipici americani. I suoi film sono spesso considerati dissacranti e trash. Tra le sue pellicole di successo 'Pink Flamingos' (1972) con protagonista la drag queen Divine, nota criminale che vive in una roulotte insieme con il figlio Crackers, un feticista del sesso, la madre Edie, un'anziana obesa ossessionata dalle uova, e l'amica Cotton, una guardona. Nel 2021 il film è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. (ANSA).