Rust, trovato accordo con famiglia direttrice fotografia uccisa

(ANSA) - WASHINGTON, 05 OTT - La società di produzione del film "Rust" ha raggiunto un accordo con la famiglia di Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia uccisa sul set un anno fa. Lo riporta la Cnn. Hutchins è stata colpita da una pistola maneggiata dall'attore e produttore del film Alec Baldwin al Bonanza Creek Ranch vicino a Santa Fe, dove si stava girando. La famiglia di Alyna aveva fatto causa per omicidio colposo a febbraio. In base all'accordo raggiunto il marito della direttrice della fotografia, Matthew Hutchins diventerà produttore esecutivo di Rust le cui riprese riprenderanno a gennaio del 2023 con il cast originale. "Non ho alcun interesse recriminare o attribuire colpe", ha commentato il marito. "Tutti noi siamo convinti che la morte di Halyna sia stato un terribile incidente". (ANSA).