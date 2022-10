Anac, al box office Dante batte Dragon Ball

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Dante, il nuovo film di Pupi Avati, batte Dragon Ball al box office del 4 ottobre: è il dato, rilevato da Cinetel, reso noto dall'Anac, l'Associazione nazionale autori cinematografici, presente agli incontri del Cinema d'essai di Mantova con il presidente Francesco Ranieri Martinotti e la vicepresidente Emanuela Piovano, nel corso del convegno 'Non c'è cinema senza sala' organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d'Essai (Fice).

Realizzato dalla produzione indipendente DueA di Pupi e Antonio Avati e distribuito da O1 Distribution, Dante - fa sapere l'Anac - ha incassato nella giornata del 4 ottobre 56.479,00 euro (rispetto ai 55.979,00 della mega produzione Warner Bros, ndr), per un totale di 10.138 spettatori, "il che rappresenta un dato incoraggiante e positivo per il cinema italiano, che ha preferito la strada difficile a una scelta di puro intrattenimento". (ANSA).