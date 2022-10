Personaggio misterioso appare in nuovo trailer Wakanda Forever

(ANSA) - NEW YORK, 04 OTT - In attesa dell'uscita il 9 novembre nelle sale italiane, due giorni in antiipo sugli Usa, la Marvel Studios fa uscire un nuovo trailer di 'Black Panther: Wakanda Forever' di Ryan Coogler, sequel del film del 2018. Nel filmato di poco più di due minuti la scena iniziale sembra essere quella di un funerale e non a caso appare una sorta di murale con l'immagine del defunto Chadwick Boseman, ossia T'Challa / Pantera Nera nel primo film.

"Sta per arrivare nel mondo in superficie' - dice Shuri (Letitia Wright), la principessa del Wakanda che progetta nuove tecnologie per la nazione. "Sappiamo cosa mormori - dice Angela Bassett nel ruolo della regina Ramonda - hanno perso il loro protettore. Ora è il nostro momento per colpire. Mostrargli chi siamo". Alla fine del trailer, un personaggio misterioso appare in un nuovo costume nero, quello appunto di Pantera Nera.

Presumibilmente si tratta di una donna e secondo speculazioni potrebbe essere sia Shuri (Letitia Wright) o Nakia (Lupita Nyong'o). In una recente intervista Empire magazine, il presidente di Marvel Studios, Kevin Feige, ha detto che 'era sembrato troppo presto per scritturare di nuovo il ruolo di T'Challa, dopo la morte per un cancro a soli 42 anni di Boseman.

Il sequel di Black Panther, come il primo film, è diretto e co-scritto da Ryan Coogler. Le riprese principali sono iniziate nel giugno del 2021 ad Atlanta e sono terminate lo scorso marzo a Porto Rico. (ANSA).