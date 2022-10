Cinema: incassi in calo del 22%, in testa Dragon Ball Super

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Incassi e spettatori in calo rispetto a una settimana fa nell'ultimo weekend al cinema. Il box office ha incassato poco meno di quattro milioni e mezzo di euro (4.428.739) a fronte degli oltre 5 e mezzo di 7 giorni fa (5.661.100), con una perdita pari al 22%. E questo nonostante le moltissime nuove uscite che hanno movimentato la classifica. A conquistare la vetta della top ten, al debutto, è il film animato Dragon Ball Super: Super Hero diretto da Tetsuro Kodama, basato sull'omonimo cartone tv. Dietro, con distacco, si piazza il corale Siccità di Paolo Virzì, metafora dell'Italia post-pandemia passato alla Mostra del Cinema di Venezia, che incassa 555mila euro (con l'anteprima dei giorni scorsi sale a 636mila euro). Passa dalla prima alla terza posizione la riedizione in 4K del primo Avatar di James Cameron, in vista del seguito previsto per dicembre: 542mila euro per un totale in due settimane di 2.580.000.

Quarto posto per Pupi Avati con la sfida di portare sul grande schermo Dante, con Sergio Castellitto nel ruolo di Boccaccio. Incassa 395mila euro. Scivola dalla seconda alla quinta posizione il thriller psicologico Don't Worry Darling, con l'ex One Direction Harry Styles (372mila euro per un totale di 1,5 milioni in due settimane). Ancora due new entry al sesto posto con l'horror Smile (352mila euro) e al settimo con Omicidio nel West End tra giallo e commedia (243mila euro).

Ottava piazza, in discesa di cinque, per i re del botteghino delle ultime settimane Minions che aggiungono altri 180mila euro al tesoretto raggranellato di oltre 14 milioni. Nono posto per Tutti a bordo, remake italiano della commedia "Attention au départ", con 145mila euro. Chiude la top ten un altro film d'animazione, Dc League of Super-Pets con 97mila euro (2,1 milioni in cinque settimane). (ANSA).