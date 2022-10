Stefania Sandrelli sul set in Sicilia per film Amazon

(ANSA) - RAGUSA, 02 OTT - Si intitola "L'estate più calda" il film prodotto da Notorius e destinato alla piattaforma Prime Video che ha per protagonista Stefania Sandrelli, da tre settimane impegnata sul set del regista Matteo Pilati nel Ragusano. Il film è girato a Scicli, Marina di Ragusa, Modica e Punta Secca.

A fianco della Sandrelli c'è Nino Frassica, insieme a Monica Guazzini, Luca Capuano e Gianmarco Saurino. La commedia è incentrata sulle vicende di un gruppo di ragazzini di una piccola parrocchia di provincia. Il regista ha ingaggiato pure interpreti locali, in particolare due bambini di 10 anni allievi della Fondazione di teatro antico "Inda" di Siracusa. Tra le location iblee scelte con la collaborazione della "Scicli Film Commission" c'è la scogliera di Costa di Carro, fra Cava d'Aliga e Sampieri, la frazione sciclitana di Donnalucata, Punta Secca, la frazione marinara di Santa Croce Camerina resa nota al grande pubblico dalle avventure del commissario Montalbano, dove la troupe ha già allestito il set. Location anche a Modica, mentre a giorni si torna a girare a Donnalucata, dove sono già state realizzate alcune scene in interni. (ANSA).